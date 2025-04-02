"Средний фильм". Евгений Миронов раскритиковал "Анору" и заявил, что в России "нет авторского кино"

Евгений Миронов в подкасте Dreamcast на платформе VK Видео высказался о фильме Шона Бейкера "Анора". По мнению 58-летнего актёра и художественного руководителя Театра наций, хоть картина и обладает "внятным стилем" и хорошей актёрской игрой, она не дотягивает до фестивального уровня.