SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

534 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чак
    А что это за .....?Регина Тодоренко ...
  • Eduard
    Я вообзе про эту чушь не слушаю.Запад заврался,их бабы не хнают как с мужиков деньги содрать,а их власть передает ору...Жан-Клод Ван Дамм...
  • чак
    А когда прижмут Прохорова к ногтю?Имущество бизнесм...

"Средний фильм". Евгений Миронов раскритиковал "Анору" и заявил, что в России "нет авторского кино"

"Средний фильм". Евгений Миронов раскритиковал "Анору" и заявил, что в России "нет авторского кино"

Евгений Миронов в подкасте Dreamcast на платформе VK Видео высказался о фильме Шона Бейкера "Анора". По мнению 58-летнего актёра и художественного руководителя Театра наций, хоть картина и обладает "внятным стилем" и хорошей актёрской игрой, она не дотягивает до фестивального уровня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх