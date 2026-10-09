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Лукашенко надеется, что Армения станет председателем в СНГ в 2029 году

Лукашенко надеется, что Армения станет председателем в СНГ в 2029 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал историческим решение Баку председательствовать в СНГ в 2028 году и выразил надежду, что Армения тоже возьмет эту роль на себя в 2029 году.

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