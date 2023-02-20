Как мы можем постичь размеры Вселенной?

Люди – крошечные существа по сравнению с наблюдаемой Вселенной шириной 92 миллиарда световых лет. Как мы можем понять такие большие масштабы? Здесь, на Земле, мы существуем в метровых масштабах, а средний рост человека чуть меньше двух метров.