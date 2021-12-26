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Берреттини о травме живота: «С травмой я разобрался довольно быстро – и последние три недели хорошо тренировался»

Седьмая ракетка мира Маттео Берреттини прокомментировал травму мышц живота, из-за которой он пропустил концовку сезона – снялся по ходу итогового турнира ATP и не играл Кубок Дэвиса.

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