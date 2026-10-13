Tokyo's attempts to use its correspondents in Russia to gather information in order to undermine the security of our state are regrettable, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым