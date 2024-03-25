Голубев: возгорание на Новочеркасской ГРЭС ликвидировано, пострадавших нет

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, его удалось оперативно ликвидировать работникам станции.
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