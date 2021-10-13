ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Более 11 тысяч раз ежедневно администраторы оказывают помощь посетителям поликлиник

Более 11 тысяч раз ежедневно администраторы оказывают помощь посетителям поликлиник

Сотрудники центров госуслуг более 1,2 млн раз помогли посетителям поликлиник В поликлиниках Москвы, которые были открыты после капремонта по новому московскому стандарту, в настоящее время осуществляется реализация проекта «Мой администратор».

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