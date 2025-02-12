«Почте России» могут разрешить продавать лекарства

Право реализации лекарств в отделениях «Почты России», монополия на продажу марок и доставку писем в почтовые ящики вошли в пакет нефинансовых мер поддержки организации, сообщает РБК со ссылкой на документ.
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