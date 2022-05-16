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В Якутии увеличат число бригад по уничтожению волков

В Якутии увеличат число бригад по уничтожению волков

Ущерб, нанесенный волками в Якутии, составил — 5935 голов домашнего оленя и 127 лошадей за 2021 год, заявили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики 15 мая, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

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