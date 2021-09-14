Экс-президент ФИФА Блаттер: "У Месси и Роналду свое представление о том, что для них лучше"

shutterstock.comЭто два разных случая: один — это кейс Месси, который играл 16 лет за «Барселону». «Барса» сейчас испытывает финансовые трудности, и у нее нет достаточных ресурсов, чтобы потянуть не только Месси, но и других талантливых игроков.