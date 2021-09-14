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Экс-президент ФИФА Блаттер: "У Месси и Роналду свое представление о том, что для них лучше"

Экс-президент ФИФА Блаттер: "У Месси и Роналду свое представление о том, что для них лучше"

shutterstock.comЭто два разных случая: один — это кейс Месси, который играл 16 лет за «Барселону». «Барса» сейчас испытывает финансовые трудности, и у нее нет достаточных ресурсов, чтобы потянуть не только Месси, но и других талантливых игроков.

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