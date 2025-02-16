Новый формат отношений США с Европой: кошмар Брюсселя становится реальностью Global Look Press/Jens Kalaene/ZB 1599 прочтений Вчера На второй день Мюнхенской конференции европейские политики пребывают в полной растерянности.
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