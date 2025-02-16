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Свежие комментарии

  • В С
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  • Александр Нескоромный
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Новый формат отношений США с Европой: кошмар Брюсселя становится реальностью

Новый формат отношений США с Европой: кошмар Брюсселя становится реальностью

Новый формат отношений США с Европой: кошмар Брюсселя становится реальностью Global Look Press/Jens Kalaene/ZB 1599 прочтений Вчера На второй день Мюнхенской конференции европейские политики пребывают в полной растерянности.

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Комментарии
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Лев Добрый
Европа, это вам не маразматик Байден, это вам сам Дональд Трамп говорит, что вам скоро кранты!🤠😎😱👈😜
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20 час.
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