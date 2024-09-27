Певица Аврил Лавин отмечает сорокалетие

Кумиру молодежи 2000-х Аврил Лавин исполняется сорок лет, из них почти 25 она находится на сцене. Девочка-бунтарка в мешковатых штанах, с пирсингом и на скейте стала своеобразным антиподом романтическим певицам-блондинкам, и какое-то время ее даже называли "анти-Бритни".