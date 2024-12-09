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В Красноярском крае мужчина обстрелял голубей из пневматики

В Красноярском крае мужчина обстрелял голубей из пневматики

В Минусинске жители обратились с жалобой на соседа, который начал отстреливать голубей. Одна из местных жительниц рассказала изданию «Взгляд инфо», что мужчина использует пневматическое оружие для уничтожения птиц.

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