В Красноярском крае мужчина обстрелял голубей из пневматики

В Минусинске жители обратились с жалобой на соседа, который начал отстреливать голубей. Одна из местных жительниц рассказала изданию «Взгляд инфо», что мужчина использует пневматическое оружие для уничтожения птиц.
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