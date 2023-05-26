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Озвучены рублевые цены на автомобили Hongqi еще до официального старта продаж

Озвучены рублевые цены на автомобили Hongqi еще до официального старта продаж

Опережая официальное начало продаж автомобилей китайской компании Hongqi в России, дилерский центр “Авилон” озвучил стоимость машин этого бренда, ввезенных в рамках параллельного импорта.

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