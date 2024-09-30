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Царьград

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Мошенники рассылают троян под видом сообщений от банков жителям России

Мошенники рассылают троян под видом сообщений от банков жителям России

Злоумышленники пытаются получить доступ к онлайн-банку.В России появилась новая опасность для пользователей смартфонов: вирус-троян, который маскируется под уведомления от банков.

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