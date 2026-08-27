Очевидцы рассказали о ДТП с Mercedes, влетевшем в пешеходов в Москве

РЕН ТВ Жуткая авария в вечерний час пик произошла на юге Москвы. Две иномарки столкнулись с такой силой, что одна из них снесла столб с дорожными знаками и прокатилась по пешеходам.
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