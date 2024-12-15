15 декабря исполнилось 110 лет со дня рождения Николая Жернакова

Журналист и писатель, фронтовик и общественный деятель, кавалер боевых орденов и трудовых наград, он оставил яркий след в русской литературеЖурналист и писатель, фронтовик и общественный деятель, кавалер боевых орденов и трудовых наград, он оставил яркий след в русской литературеУроженец села Холмогоры Архангельской губернии (ныне Архангельской области) после окончания начальной школы поступил в столярную мастерскую.
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