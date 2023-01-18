Военное обозрение

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Операция «Искра». Штурм «приладожской крепости»

Операция «Искра». Штурм «приладожской крепости»

Советские солдаты в атаке под Ленинградом во время операции по прорыву блокады Общая ситуация К началу 1943 года положение окружённого немецкими войсками Ленинграда оставалось крайне сложным.

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