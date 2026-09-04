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ИА Регнум

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Белгородка второй год получает штрафы за чужую машину со своими номерами

Белгородка второй год получает штрафы за чужую машину со своими номерами

Жительница Белгородской области пожаловалась, что уже второй год получает штрафы за чужой автомобиль, на котором установлен дубликат ее номерных знаков.

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