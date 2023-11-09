В России зафиксировали первые случаи заболевания гонконгским гриппом

В начале ноября в нескольких регионах России зафиксировали первые случаи заболевания гонконгским гриппом, который в конце 1960-х был смертоносной пандемией, унесшей жизни от до четырех миллионов человек, сообщает "ФедералПресс".
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