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Росгвардия на День города оштрафовала десятки хулиганов в Москве

Росгвардия на День города оштрафовала десятки хулиганов в Москве

"112" Десятки хулиганов оштрафовали сотрудники Росгвардии только за один вечер в центре Москвы. Столица отмечала День города, вот только не все были готовы праздновать на трезвую голову.

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