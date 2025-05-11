Кургинян заявил, что будущее всего человечества определяется сейчас

Содержанием сегодняшней действительности является не геополитика, а столкновение концепций будущего человечества, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 26 апреля в эфире программы «Право знать!» на телеканале ТВЦ.
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