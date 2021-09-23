Выживших при крушении военного Ан-26 под Хабаровском не нашли спустя почти сутки

Группа спасателей пробирается к месту крушения Ан-26 под Хабаровском. Территорию также облетает вертолет, но пока выживших найти не удалось, передают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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