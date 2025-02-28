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Новые базы расчета индексов Московской Биржи

Новые базы расчета индексов Московской Биржи

Московская Биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 марта 2025 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.

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