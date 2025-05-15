Короткая рабочая неделя в июне 2025 года: как правильно спланировать отдых и работу Ирина ВальковаИюнь 2025 года обещает стать необычным месяцем для российских работников: в производственном календаре появится короткая рабочая неделя и сразу несколько дополнительных выходных.