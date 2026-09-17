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Сколько реально стоит покорить Эверест: Непал раскрыл цены на 2026 год

Представьте: вы стоите на крыше планеты, ветер обдувает лицо, а под ногами — весь мир. Звучит как кадр из крутого фильма, правда? Но за этой невероятной картинкой стоят вполне реальные цифры.

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