Сколько реально стоит покорить Эверест: Непал раскрыл цены на 2026 год

Представьте: вы стоите на крыше планеты, ветер обдувает лицо, а под ногами — весь мир. Звучит как кадр из крутого фильма, правда? Но за этой невероятной картинкой стоят вполне реальные цифры.
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