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Кошелек станет толще: кто из знаков зодиака обретет богатство этим летом

Кошелек станет толще: кто из знаков зодиака обретет богатство этим летом

Лето 2025 года обещает не только теплую погоду и яркое солнце, но и настоящую жару в финансовых вопросах! По словам астролога Юлии Гикис, транзит Юпитера принесет многим знакам зодиака шанс значительно увеличить свой капитал.

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