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Закон, порядок, государство

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Десантные корабли Балтийского флота высадили десант на балтийском побережье

Десантные корабли Балтийского флота высадили десант на балтийском побережье

В ходе выполнения задач боевой подготовки экипажи десантных кораблей провели тренировку по погрузке личного состава и техники с береговой черты в танковый трюм, а после осуществили переброску и высадку морского десанта на необорудованное побережье.

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