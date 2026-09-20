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Царьград

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Трамп досрочно покинул Кэмп-Дэвид из-за ситуации на Ближнем Востоке

Трамп досрочно покинул Кэмп-Дэвид из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп покинул Кэмп-Дэвид в субботу на день раньше запланированного, вернувшись в Вашингтон.

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