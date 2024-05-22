В России планируется выпустить сериал про Жириновского

В России планируется выпустить сериал об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Как сообщили RT в пресс-службе партии, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и обсудил с ним детали производства сериала.