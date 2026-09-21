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Царьград

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Кубань выделит 494 млн рублей на гранты для НКО в 2026 году

Кубань выделит 494 млн рублей на гранты для НКО в 2026 году

Социально ориентированные НКО Кубани могут подать заявки на третий конкурс «Гранты Губернатора Кубани» 2026 года через региональный портал госуслуг до 18:00 21 октября, а победители приступят к реализации проектов с 1 февраля 2027 года.

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