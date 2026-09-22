В Алматы задержали более 20 автомобилей с долгами по штрафам

В Алматы в рамках отработки «Қорғау» за последние пять дней сотрудники подразделения розыска административной полиции задержали более 20 автомобилей, владельцы которых накопили значительные задолженности по неоплаченным штрафам, передает inAlmaty.
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