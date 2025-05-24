Двалишвили травмировал палец на ноге за две недели до боя с О’Мэлли: «Ничего страшного, я его просто отрежу»

«Ничего страшного, я его просто отрежу», – отреагировали чемпион UFC Мераб Двалишвили на травму. Титульный поединок Шона О’Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который состоится в ночь с 7 на 8 июня и пройдет в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси.