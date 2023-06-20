Полицейские и бщественники Коми проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Каникулы с общественным советом»

На площадке Центра Коми культуры города Сыктывкара состоялось профилактическое мероприятие для учащихся 1 и 2 классов СОШ № 21, посещающих летний оздоровительный лагерь в каникулярное время.
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