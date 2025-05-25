Главная героиня устроит мордобой в аниме “Могу я попросить вас кое о чем на...

Главная героиня устроит мордобой в аниме “Могу я попросить вас кое о чем напоследок?”Авторы аниме-адаптации ранобэ “Могу я попросить вас кое о чем напоследок?” (Saigo ni Hitotsu dake Onegai shitemo Yoroshii deshou ka) опубликовали новый короткий трейлер своего проекта.
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