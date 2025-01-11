Мариас: ЕС стал заложником американского СПГ и Трампа

Экс-депутат Европарламента Нотис Мариас заявил агентству РИА Новости, что Евросоюз находится в заложниках у очень дорогого американского сжиженного природного газа (СПГ) и избранного президента США Дональда Трампа.
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