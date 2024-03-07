Для каких трех знаков зодиака новолуние в Рыбах 10 марта принесет перемены в финансах Алёна Юрьева На пороге новолуния, вступающего в знак Рыб 10 марта, ожидается необычное сочетание планетарных энергий, приводящее к переменам в финансовой сфере.