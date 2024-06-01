Депутаты Госдумы решили бороться с Голиковой и уже потребовали вернуть прежний пенсионный возраст

или хотя бы освободить работодателей платить за работающих пенсионеров в пенсионный фонд, пенсы работают, за них платят взносы, а получает их...кто?

Alex Nемо

Ну таки встаёт вполне логичный вопрос - а кому тогда нужна такая "правящая партия против народа"? Стоит тогда сменить эту вредительскую партию совсем! Вы голосовали за Президента и за списки партий в Думу отдельно. Или вас кто-то заставлял голосовать за единоросов?