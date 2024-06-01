Театр абсурда
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Театр абсурда

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Депутаты Госдумы решили бороться с Голиковой и уже потребовали вернуть прежний пенсионный возраст

Депутаты Госдумы решили бороться с Голиковой и уже потребовали вернуть прежний пенсионный возраст

Интересная жизнь с Vera Star Фото: moneyman.ru Как бы ни старалась многоуважаемая Татьяна Голикова убедить окружающих, что повышение пенсионного возраста – это самое настоящее благо, люди до сих пор воспринимают пенсионную реформу как форменное издевательство.

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Комментарии
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Е Ва
или хотя бы освободить работодателей платить за работающих пенсионеров в пенсионный фонд, пенсы работают, за них платят взносы, а получает их...кто?
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6 час.
а
анатолий
И эта сволочь получает больше миллиона в месяц, яркий представитель Путинской команды.
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4 час.
Alex Nемо
Ну таки встаёт вполне логичный вопрос - а кому тогда нужна такая &quot;правящая партия против народа&quot;? Стоит тогда сменить эту вредительскую партию совсем! Вы голосовали за Президента и за списки партий в Думу отдельно. Или вас кто-то заставлял голосовать за единоросов?
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4 час.

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