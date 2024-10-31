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Миллер: "план победы" Зеленского беспокоит союзников США по НАТО

Миллер: "план победы" Зеленского беспокоит союзников США по НАТО

Представитель Госдепа рассказал, что положения плана до сих пор обсуждаются союзниками по альянсу.Союзников США беспокоит "план победы" Владимира Зеленского, поэтому обсуждение его пунктов продолжается.

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