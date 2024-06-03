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У девочек все раньше начинается менструация: ученые нашли 3 причины

У девочек все раньше начинается менструация: ученые нашли 3 причины

Сейчас начало цикла в 9 лет не считается чем-то удивительным Медики бью тревогу: за последние 50 лет менструации у девочек стали начинаться все раньше.

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