⚫ Аксёнов поздравил православных христиан с Днём Казанской иконы Божией Матери «Это чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский перед освобождением Москвы от польских захватчиков.
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⚫ Аксёнов поздравил православных христиан с Днём Казанской иконы Божией Матери «Это чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский перед освобождением Москвы от польских захватчиков.