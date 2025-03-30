Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами рассказал подробности происшествия

По его словам, он неоднократно просил владельцев судна провести техническую инспекцию Капитан потерпевшего крушение у побережья курорта Хургада в Египте батискафа "Синдбад" рассказал, что покинул плавсредство последним, предварительно оказав помощь многим пассажирам.