Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами рассказал подробности происшествия

По его словам, он неоднократно просил владельцев судна провести техническую инспекцию Капитан потерпевшего крушение у побережья курорта Хургада в Египте батискафа "Синдбад" рассказал, что покинул плавсредство последним, предварительно оказав помощь многим пассажирам.
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