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35 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» Эдвардса

35 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» Эдвардса

«Вашингтон» в четверг взял верх над «Миннесотой» – 114:106. Лидер «Уизардс» Брэдли Бил записал на свой счет 35 очков (14 из 28 с игры), 6 подборов, 5 передач и 3 перехвата.

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