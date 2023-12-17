Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 17 декабря

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском направлении грамотными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 115 механизированной и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области.
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