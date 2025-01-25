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Царьград

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Звёзды фигурного катания выступят в «Рапсодии льда 2» Игоря Крутого

Звёзды фигурного катания выступят в «Рапсодии льда 2» Игоря Крутого

Состав русских фигуристов для шоу «Игорь Крутой. Рапсодия льда 2» определён. 8 марта на «ЦСКА Арене» под руководством Ильи Авербуха выступят Анна Щербакова, Евгения Медведева и другие звёзды.

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