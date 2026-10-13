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Происшествия

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Оперативники омского наркоконтроля изъяли из незаконного оборота свыше трех килограммов сильнодействующих веществ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области в результате проведения оперативных мероприятий установили, что 24-летний омич может быть причастен к незаконному обороту сильнодействующих веществ.

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