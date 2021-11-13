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Верка Сердючка пообещала вернуться в Россию «после смены правительства»

Верка Сердючка пообещала вернуться в Россию «после смены правительства»

Андрей Данилко назвал три причины отказа от выступлений в России.фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе проводницы поезда Верки Сердючки, впервые назвал причину отказа от гастролей в России.

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Комментарии
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Юрий Седов
у России своих кривляк навалом !  Пусть скачет в Украине !
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22 час.
Георгий Агеев
Юрий Седов  Респект   это будет очень  справедливо
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20 час.

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