Верка Сердючка пообещала вернуться в Россию «после смены правительства»

Андрей Данилко назвал три причины отказа от выступлений в России.фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе проводницы поезда Верки Сердючки, впервые назвал причину отказа от гастролей в России.
Андрей Данилко назвал три причины отказа от выступлений в России.фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе проводницы поезда Верки Сердючки, впервые назвал причину отказа от гастролей в России.
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