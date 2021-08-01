Иркутск Сегодня

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Гастрономический фестиваль Тайгастро пройдет в Иркутске со 2 по 19 августа

Гастрономический фестиваль Тайгастро пройдет в Иркутске со 2 по 19 августа

Со 2 по 19 августа в Иркутске пройдет первый сибирский гастрономический фестиваль ТАЙГАСТРО. Одновременно мероприятие состоится в девяти городах: Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Томске, Якутске, Екатеринбурге, Кемерово, Тобольске и Тюмени.

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