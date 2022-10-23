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В Рязани разработали и запатентовали VR-аппарат для борьбы с фобиями

В Рязани разработали и запатентовали VR-аппарат для борьбы с фобиями

Комплекс состоит из очков виртуальной реальности и программного обеспечения. Есть похожие иностранные аналоги, но, как считает Варламов, у зарубежных аппаратов степень проработки и реалистичности ниже, к тому же они не локализированы для России.

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