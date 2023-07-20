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Челябинцу, превратившему пьянку в кровавую баню, вынесли приговор

Челябинцу, превратившему пьянку в кровавую баню, вынесли приговор

Жителя Челябинска признали виновным в тройном убийстве. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 20 июля, областной суд огласил приговор в отношении 64-летнего южноуральца, обвиняемого в убийстве.

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