Челябинцу, превратившему пьянку в кровавую баню, вынесли приговор

Жителя Челябинска признали виновным в тройном убийстве. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 20 июля, областной суд огласил приговор в отношении 64-летнего южноуральца, обвиняемого в убийстве.